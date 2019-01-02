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В ДНР заявили о задержании украинского военного, пытавшегося проникнуть в республику 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявила о задержании украинского военнослужащего, принимавшего участие в попытке проникновения на территорию республики на южном направлении. Об этом в среду сообщил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими "коллегами" при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — цитирует его Донецкое агентство новостей.
Басурин также отметил, что из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, в ДНР сделали вывод, что "ни украинские политики, ни вооруженные формирования не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе".
"Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится", — заключил представитель народной милиции.
С 29 декабря 2018 года в преддверии начала новогодних и рождественских праздников в Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня, который был согласован накануне участниками Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
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Комментарии20
Армия , Войска , Эдуард Басурин
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