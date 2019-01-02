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«Коалиция-СВ» обрушит на врага шквал снарядов 

News.ru 18 минут назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» оснастят режимом стрельбы «шквал». Разработка находится на завершающей стадии, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
Смысл в том, что одно орудие производит несколько залпов подряд под разным углом, из-за чего снаряды достигают цели одновременно, пишет «Интерфакс-АВН».
На недавних испытаниях «Коалиция» подтвердила способность прицельно поражать вероятного противника на расстоянии до 80 км. Ранее возможности гаубицы оценивались в 70 километров.
Комплекс предназначен для уничтожения живой силы, бронетехники, узлов связи и командных пунктов.
Ранее News.ru сообщал о полном перевооружении Сухопутных войск ОТРК «Искандер-М». Он способен поражать цели на дальность до 500 км. В его состав входят баллистические и крылатые ракеты.
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Армия , Оружие , Олег Салюков
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