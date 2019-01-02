В сети появилось изображение новейшей российской самоходки для ВДВ «Лотос»

Центральный НИИ точного машиностроения ( ЦНИИТОЧМАШ , входит в Ростех ) в опубликованном на официальном сайте института календаре впервые показал внешний вид новой самоходки для ВДВ "Лотос".

В октябре гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости , что ЦНИИТОЧМАШ приступил к созданию опытного образца "Лотоса", который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ "Нона-С".

ЦНИИТОЧМАШ

"К созданию любой техники, особенно артиллерийской, надо подходить с вдохновением. За жесткими требованиями технического задания всегда должно стоять нечто большее. Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости. Плавающее авиадесантируемое САО "Лотос" наряду с высокими баллистическими характеристиками и эффективностью боеприпасов сконструировано по принципу "золотого сечения" и, несмотря на всю свою мощь, радует глаз каждой гранью", — сказал основной разработчик "Лотоса" инженер Дмитрий Мелихов, слова которого приведены на страницах календаря.

В пресс-службе предприятия уточнили, что работы по созданию "Лотоса" ведутся в интересах дальнейшего повышения огневых и маневренных возможностей подразделений ВДВ.

"В настоящее время на производственных мощностях АО "ЦНИИТОЧМАШ" собирается и отлаживается опытный образец САО "Лотос". При его разработке реализован целый комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества машины. Кроме того, САО "Лотос" впервые в практике отечественного машиностроения сконструировано по принципу "золотого сечения", благодаря чему машина получила не только оптимальные массо-габаритные характеристики, но и грациозный силуэт", — говорится в комментарии.

Однако раскрывать конкретные боевые возможности "Лотоса" в пресс-службе не стали, отметив, что "сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми".