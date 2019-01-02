Новый катер-перехватчик Украины появился в Азовском море

Модернизированный катер проекта «UMS-1000» передали Мариупольскому отряду морской охраны Госпогранслужбы Украины

По данным украинской стороны, катер обладает отличными характеристиками. Он имеет двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомёта, с реверсивно-рулевыми устройствами и дизель-генератор мощностью 8 кВт.