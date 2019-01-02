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Новый катер-перехватчик Украины появился в Азовском море 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Модернизированный катер проекта «UMS-1000» передали Мариупольскому отряду морской охраны Госпогранслужбы Украины.
По данным украинской стороны, катер обладает отличными характеристиками. Он имеет двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомёта, с реверсивно-рулевыми устройствами и дизель-генератор мощностью 8 кВт.
Во время испытаний катеру удалось развить скорость в 45,5 узлов (84 км/ч), однако «это не его скоростной предел», отмечается в сообщении «Урядового портала».
Ранее News.ru писал, что в Совете Федерации прокомментировали подписанный Петром Порошенко закон о расширении морской зоны Украины. Член оборонного комитета верхней палаты Франц Клинцевич заявил, что Киев хочет таким образом подвести правовую основу под свои провокации.
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Армия , В мире , Украина , Франц Клинцевич , Петр Порошенко , Совет Федерации
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