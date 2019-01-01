Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Guardian: Ким Чен Ын предупредил США о возможном срыве ядерного разоружения 

RT на русском 28 минут назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын в своём новогоднем обращении отметил, что Северная Корея может отказаться от переговоров и ядерного разоружения, если США не снимут санкции и продолжат давить на Пхеньян, пишет The Guardian. Кроме того, он призвал Южную Корею отказаться от учений с американской армией, учитывая, что две Кореи проделали за год значительную работу по сближению.
В своём новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил, что в 2019 году собирается продолжить переговоры с Дональдом Трампом о денуклеаризации, однако предупредил, что может пойти «другим путём», если США продолжат политику санкций в отношении КНДР, сообщает The Guardian.
Сидя в кресле на фоне портретов своих предшественников — отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, северокорейский лидер сказал, что готов в любое время встретиться с Трампом, чтобы выработать решение, которое «было бы одобрено международным сообществом». Затем он добавил, что у КНДР «не останется другого выбора, кроме как пойти иным путём, чтобы защитить свой суверенитет», если Вашингтон «продолжит нарушать свои обещания и будет и дальше принимать наше терпение за возможность в одностороннем порядке требовать тех или иных вещей и продолжать политику давления и санкций». Что именно будет означать «иной путь», Ким не уточнил.
Как напоминает издание, во время встречи в Сингапуре Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали размыто сформулированное заявление, обязывавшее Северную Корею к ядерному разоружению, однако потом переговоры застопорились.
Пхеньян потребовал снятия американских санкций и официального признания окончания Корейской войны 1950-1953 гг., в то время как американская сторона хотела, чтобы КНДР продемонстрировала свою приверженность денуклеаризации.
В своём телевизионном послании (которое впервые транслировалось и в Южной Корее) Ким обратился к южным соседям с призывом прекратить совместные учения южнокорейской и американской армий в свете сближения между двумя Кореями. The Guardian напоминает, что в минувшем году лидеры двух стран встретились три раза.
В заключение издание приводит слова директора вашингтонского Центра национальных интересов Гарри Кацианиса, который считает, что речь Кима показала: Пхеньян готов к переговорам и денуклеаризации, но только лишь на своих условиях.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
RT на русском: последние новости
Спасатели ЧФ провели тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю В ДНР заявили о выполнении режима прекращения огня Три человека пострадали при возгорании микроавтобуса в Магнитогорске
Комментарии
Армия , Видео , В мире , Оружие , Чен Ким , Дональд Трамп , The Guardian , КНДР , Южная Корея , Пхеньян , Сена , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Увеличилось число погибших в Магнитогорске30
«Недалек умом»: Мягков резко ответил митрополиту854
Родители спасенного младенца сделали заявление362
Станут японцами: решена судьба жителей Курил1897
В Магнитогорске загорелась маршрутка102
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:13
Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России
Шоу-бизнес Статьи
00:32
Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:18
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Азия В мире
01:33
Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение