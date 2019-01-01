ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании 

Украина задержала в своих водах Черного моря судно под флагом Танзании, которое подозревает в перевозке незаконных грузов, сообщает во вторник пресс-центр командования ВМС Украины в Facebook.
Сообщается, что 1 января Военно-морскими силами ВС Украины во взаимодействии с Военной контрразведкой Службы безопасности Украины и государственной пограничной службой пресечена попытка контрабанды морем.
Сообщается, что в последние часы ушедшего года в территориальных водах Украины "было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов". Для дальнейшего слежения за судном в море вышел ракетный катер "Прилуки".
По данным пресс-центра, судно-нарушитель было обнаружено на траверзе населенного пункта Курортное ниже Одессы, в Черном море, в пределах территориальных вод Украины, на вызов не отвечало, поэтому катер начал его преследование.
"Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедурам, установленным международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одессы", — говорится в сообщении.