ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украина задержала в своих водах Черного моря судно под флагом Танзании , которое подозревает в перевозке незаконных грузов, сообщает во вторник пресс-центр командования ВМС Украины в Facebook.

Сообщается, что 1 января Военно-морскими силами ВС Украины во взаимодействии с Военной контрразведкой Службы безопасности Украины и государственной пограничной службой пресечена попытка контрабанды морем.

Сообщается, что в последние часы ушедшего года в территориальных водах Украины "было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов". Для дальнейшего слежения за судном в море вышел ракетный катер "Прилуки".

По данным пресс-центра, судно-нарушитель было обнаружено на траверзе населенного пункта Курортное ниже Одессы, в Черном море, в пределах территориальных вод Украины, на вызов не отвечало, поэтому катер начал его преследование.