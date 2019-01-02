В Сети высмеяли ВМС Украины за прошлогоднюю «перемогу»

Пользователи Сети высмеяли командование ВМС Украины , решившее вспомнить на своей странице в Facebook задержание судна под флагом Танзании , которое произошло ровно год назад — 1 января 2018 года.

В опубликованном 1 января 2019 года сообщении говорилось, Военно-морскими силами Украины во взаимодействии с Военной контрразведкой Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службой пресечена попытка контрабанды морем.

В записи, к которой добавлен исторический хештэг "Возрождаем Вместе Историю ВМС", указано, что в последние часы 2017 года ракетный катер "Прилуки" отправился на перехват корабля, не отвечавшего на запросы. После того, как судно не подчинилось приказу остановиться, украинский корабль открыл предупредительный огонь, после чего при поддержке бронированных артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердянск" нарушитель был задержан и отконвоирован в порт Одесса.

Многие пользователи обратили внимание на проблему с датами.

“Вижу, хорошо отпраздновали”, — предположил пользователь Андрей Шор, в ответ на что автор поста заявил, что "это история".

"Именно сегодня об этом нужно написать?" — задалась вопросом Наталья Балюк.

Сергей Чернявский отметил, что с таким подходом к новостной работе и врагов не надо.

Андрей Ковальский порекомендовал генералам посмотреть документальные фильмы о Второй мировой войне и не позориться такими победами на море.