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Минобороны РФ анонсировало самое крупное в 2019 году зимнее учение в Поволжье 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
В маневрах примут участие два мотострелковых соединения 2-й общевойсковой армии.
Самое крупное учение в Поволжье в рамках зимнего периода обучения войск пройдет в феврале 2019 года на Рощинском полигоне под Самарой. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, в маневрах примут участие два мотострелковых соединения 2-й общевойсковой армии.
МО РФ отмечает, что всего в регионах Поволжья в текущем году пройдут более 20 учений. В феврале спланированы учения с зенитным ракетным соединением, дислоцированным в Пензенской области. Маневры войсковых разведчиков, артиллерийских и ракетных соединений спланированы на июль. Также в летний период состоится показное двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
Справочно:
Воинские части и соединения 2-й Гвардейской общевойсковой армии дислоцированы в Удмуртской Республике, Самарской, Оренбургской и Пензенской областях. Штаб армии расположен в Самаре. Сейчас в составе армии присутствуют ракетные, артиллерийские, зенитные, мотострелковые, инженерные и другие подразделения.
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Армия , Министерство обороны , Самара
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