Минобороны РФ анонсировало самое крупное в 2019 году зимнее учение в Поволжье

В маневрах примут участие два мотострелковых соединения 2-й общевойсковой армии.

Самое крупное учение в Поволжье в рамках зимнего периода обучения войск пройдет в феврале 2019 года на Рощинском полигоне под Самарой . Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в маневрах примут участие два мотострелковых соединения 2-й общевойсковой армии.

МО РФ отмечает, что всего в регионах Поволжья в текущем году пройдут более 20 учений. В феврале спланированы учения с зенитным ракетным соединением, дислоцированным в Пензенской области. Маневры войсковых разведчиков, артиллерийских и ракетных соединений спланированы на июль. Также в летний период состоится показное двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Справочно:

Воинские части и соединения 2-й Гвардейской общевойсковой армии дислоцированы в Удмуртской Республике, Самарской, Оренбургской и Пензенской областях. Штаб армии расположен в Самаре. Сейчас в составе армии присутствуют ракетные, артиллерийские, зенитные, мотострелковые, инженерные и другие подразделения.