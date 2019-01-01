Мотострелки ЦВО проведут крупное учение под Самарой 

Маневры пройдут в феврале на Рощинском полигоне.
Крупное учение в рамках зимнего периода обучения войск пройдет в феврале на Рощинском полигоне под Самарой. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
Отмечается, что в нем примут участие два мотострелковых соединения Второй общевойсковой армии, а это более трех тысяч военнослужащих.
Всего в регионах Поволжья в 2019 году пройдут более двух десятков учений. Из ближайших — на февраль запланированы учения с зенитным ракетным соединением, дислоцированным в Пензенской области.
Ранее на полигоне состоялись крупнейшие учения российской военной полиции.