Мотострелки ЦВО проведут крупное учение под Самарой

Маневры пройдут в феврале на Рощинском полигоне.

Крупное учение в рамках зимнего периода обучения войск пройдет в феврале на Рощинском полигоне под Самарой . Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Отмечается, что в нем примут участие два мотострелковых соединения Второй общевойсковой армии, а это более трех тысяч военнослужащих.

Всего в регионах Поволжья в 2019 году пройдут более двух десятков учений. Из ближайших — на февраль запланированы учения с зенитным ракетным соединением, дислоцированным в Пензенской области.

Ранее на полигоне состоялись крупнейшие учения российской военной полиции.