Под Астраханью испытают новейшее оружие России

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в 2019 году будет испытано около 200 образцов новейшего российского вооружения.

— Это соизмеримо с показателями 2018 года и в полтора раза больше, чем в 2017 и предыдущих годах, — сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Lиапазон испытательных тем в ближайшие два года значительно расширится — это связано с реализацией Госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы, подчеркнули военные.

Приоритетными направлениями работы полигона в 2019 году станут защита военных объектов и техники от систем разведки и наведения высокоточного оружия, развитие испытательного оборудования для перспективных образцов вооружения.

Капустин Яр — старейший полигон России, предназначенный для испытаний баллистических, тактических и зенитных ракет, других систем вооружений. Полигон занимает площадь в 9 миллионов гектаров, его объекты находятся в четырех регионах РФ и пяти областях Казастана. Уникальная испытательная трасса Капустин Яр — Балхаш позволяет тестировать средства противоракетной обороны.