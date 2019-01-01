Новейшее вооружение испытают на полигоне Капустин Яр

Примерно 200 образцов новейшего вооружения планируется испытать на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в новом году. По данным Минобороны, это число в полтора раза превышает прошлогодний показатель.

В ведомстве отметили, что интенсивность проведения испытаний на центральном межвидовом полигоне растёт.

«В связи с неукоснительной реализацией планов государственной программы перевооружения, диапазон испытательных тем в ближайшие два года значительно расширится», — сообщили в Минобороны.

Ключевыми темами для научных исследований на полигоне станут улучшение защиты военных объектов и образцов вооружения от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия, а также испытания перспективных образцов вооружения и военной техники.