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Новейшее вооружение испытают на полигоне Капустин Яр 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Примерно 200 образцов новейшего вооружения планируется испытать на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в новом году. По данным Минобороны, это число в полтора раза превышает прошлогодний показатель.
В ведомстве отметили, что интенсивность проведения испытаний на центральном межвидовом полигоне растёт.
«В связи с неукоснительной реализацией планов государственной программы перевооружения, диапазон испытательных тем в ближайшие два года значительно расширится», — сообщили в Минобороны.
Ключевыми темами для научных исследований на полигоне станут улучшение защиты военных объектов и образцов вооружения от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия, а также испытания перспективных образцов вооружения и военной техники.
Ранее News.ru писал, что Минобороны объявило дату государственных испытаний новейшего танка Т-14 на универсальной платформе «Армата». Они начнутся в 2019 году и будут в проходить в научно-исследовательских институтах ведомства.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Астраханская Область
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