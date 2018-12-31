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В ЛНР заявили о прибытии мобильной бронегруппы ВСУ к линии соприкосновения 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мобильная бронегруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о новом перемирии в регионе с 29 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
"В район населенного пункта Желтое была переброшена мобильная бронегруппа в количестве 4 единиц БМП из состава 10 бригады (ВС Украины, — ред.)", — сказал Марочко.
Он уточнил, что в Народной милиции ЛНР не исключают, что техника будет использована для провокационных обстрелов.
"Мы в очередной раз призываем командование ВСУ оставить попытки захвата нашей территорий, прекратить обстрелы и все-таки выполнить условия мирных договоренностей", — сказал представитель оборонного ведомства республики.
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Армия , Украина , Андрей Марочко , Министерство обороны
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