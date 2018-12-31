В ЛНР заявили о прибытии мобильной бронегруппы ВСУ к линии соприкосновения

Мобильная бронегруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о новом перемирии в регионе с 29 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

"В район населенного пункта Желтое была переброшена мобильная бронегруппа в количестве 4 единиц БМП из состава 10 бригады (ВС Украины, — ред.)", — сказал Марочко.

Он уточнил, что в Народной милиции ЛНР не исключают, что техника будет использована для провокационных обстрелов.