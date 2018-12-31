Подсчитаны иностранные самолеты-разведчики у российских границ

Более одной тысячи иностранных самолетов-разведчиков обнаружили военные у российских границ за 2018 год. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на Минобороны.

Дежурные радиотехнические расчеты радиотехнических войск всего обнаружили у российской границы около трех тысяч боевых самолетов, принадлежащих другим государствам.

В целом за год было обнаружено около миллиона летательных аппаратов. Отмечается, что в сутки военные замечают около 5 тысяч воздушных объектов, из которых примерно половина — иностранные.

28 ноября сообщалось, что противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.