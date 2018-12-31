Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной и современной

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной и боеспособной в мире. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шойгу отметил, что армия России продолжает пополняться новейшими образцами вооружения и военной техники. Кроме того, модернизировалась боевая подготовка, улучшились условия социального обеспечения военнослужащих, их семей и ветеранов.

«Наша армия остается самой современной и боеспособной, что дает твердую гарантию независимости и безопасности страны», — заключил Шойгу.

Министр поздравил служащих российской армии с Новым годом и отметил, что они вносят большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Кроме того, благодаря российским военным престиж Вооруженных сил ежедневно повышается.

Шойгу пожелал военным и ветеранам счастья, крепкого здоровья и новых достижений в этот светлый праздник.