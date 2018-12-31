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Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной и современной 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной и боеспособной в мире. Об этом сообщило РИА «Новости».
Шойгу отметил, что армия России продолжает пополняться новейшими образцами вооружения и военной техники. Кроме того, модернизировалась боевая подготовка, улучшились условия социального обеспечения военнослужащих, их семей и ветеранов.
«Наша армия остается самой современной и боеспособной, что дает твердую гарантию независимости и безопасности страны», — заключил Шойгу.
Министр поздравил служащих российской армии с Новым годом и отметил, что они вносят большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Кроме того, благодаря российским военным престиж Вооруженных сил ежедневно повышается.
Шойгу пожелал военным и ветеранам счастья, крепкого здоровья и новых достижений в этот светлый праздник.
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Армия , Войска , Сергей Шойгу
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