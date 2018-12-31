Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев закупит до 20 наименований вооружения, которым еще не снабжена армия страны.
Киев собирается приобрести до 20 наименований вооружения, которого еще нет в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил глава министерства обороны страны Степан Полторак.
Он подчеркнул, что закупаться будет не только западное вооружение, но и собственное. Большую часть арсенала будут поставлять армии украинские предприятия, уверен Полторак.
«Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства», — приводит его слова пресс-служба военного ведомства Украины.
Украинский министр обороны рассказал, что планы закупки оружия связаны с принятым Советом национальной безопасности и обороны государственным оборонным заказом на 2019 — 2021 годы.