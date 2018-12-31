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Украина планирует закупить до 20 наименований нового вооружения 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: Минобороны Украины
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев закупит до 20 наименований вооружения, которым еще не снабжена армия страны.
Киев собирается приобрести до 20 наименований вооружения, которого еще нет в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил глава министерства обороны страны Степан Полторак.
Он подчеркнул, что закупаться будет не только западное вооружение, но и собственное. Большую часть арсенала будут поставлять армии украинские предприятия, уверен Полторак.
«Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства», — приводит его слова пресс-служба военного ведомства Украины.
Украинский министр обороны рассказал, что планы закупки оружия связаны с принятым Советом национальной безопасности и обороны государственным оборонным заказом на 2019 — 2021 годы.
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Армия , Войска , Оружие , Украина , Степан Полторак , Министерство обороны
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