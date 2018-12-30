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Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
Названа дата обрушения просевшего Крымского моста

В Совфеде ответили на новые обвинения Украины 

Газета.Ru 34 минуты назад
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал обвинения Украины в адрес России о «подготовке» химатаки в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, подобные обвинения являются неправдоподобными и нелепыми.
Он также добавил, что Киев делает такие заявления на фоне предстоящих президентских выборов.
Косачев подчеркнул, что конфликт в Донбассе продолжается из-за украинских властей.
Ранее сообщалось, что Украина обвинила Россию в «подготовке» химатаки в Донбассе.
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Армия , Видео , Войска , Украина , Константин Косачев , Совет Федерации
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