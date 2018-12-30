В Совфеде ответили на новые обвинения Украины

По его словам, подобные обвинения являются неправдоподобными и нелепыми.

Он также добавил, что Киев делает такие заявления на фоне предстоящих президентских выборов.

Косачев подчеркнул, что конфликт в Донбассе продолжается из-за украинских властей.

Ранее сообщалось, что Украина обвинила Россию в «подготовке» химатаки в Донбассе.