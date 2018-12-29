На Украине военнослужащим повысят зарплаты в 2019 году

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что подписал указ о повышении зарплат украинским военнослужащим с 1 января 2019 года.

Об этом он проинформировал в своём Facebook.

По словам Полторака, соответствующий документ он подписал 28 декабря.

«Командир бригады, который ранее получал 17-18 тысяч гривен, теперь будет получать почти 26 тысяч. Командир батальона вместо 14 будет получать 19-23 тысячи, а денежное довольствие командира роты составит 16 тысяч гривен, а не 12, которые ему начисляют сейчас», — написал он.

Украинский министр добавил, что контрактникам будут платить больше 10 тысяч гривен. Он также сообщил, что минимальные выплаты тем, кто служит в Донбассе, составят более 20 тысяч гривен.