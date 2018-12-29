Военные летчики доставили Деда Мороза в Сербию

Военнослужащие 204 бригады ВВС Сербии во взаимодействии с гуманитарным фондом "Улыбка в подарок" организовали уже в седьмой раз подряд акцию для детей "Прилет Деда Мороза и добрых фей".

Во время мероприятия самолет "Ан-26" доставил на аэродром Батайница, расположенный недалеко от Белграда, Деда Мороза, которого в этот раз изображал прапорщик Горан Крайинович, в сопровождении двух добрых фей — ефрейторов Майи Николич и Милены Милосавлевич.

"Поскольку сейчас нет снега, то за Дедом Морозом мы послали самолет с военнослужащими ВВС и ПВО, — подчеркнул бригадный генерал Желько Билич. — Нам очень приятно видеть наших малышей улыбающимися и мы всегда готовы для этого им всячески помогать".

Сербские военнослужащие подчеркивают, что учащиеся школы "Антон Скала" встретились с Дедом Морозом и его спутницами, получили новогодние подарки, пообщались с военными пилотами и посмотрели действующие боевые самолеты. Таким образом, данную акцию можно назвать вполне успешной, считают они.