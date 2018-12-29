Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские военные в Европе потренировались сбивать российские самолеты 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: Reuters
Армия США провела несколько учений в Европе, в которых военнослужащие учились сбивать самолеты, это связано с обострением отношений с Россией, пишут американские СМИ.
В период с конца ноября и до середины декабря 174 артиллерийский полк противовоздушной обороны Нацгвардии штата Огайо проводил учения в юго-восточной Германии, сообщает Task and Purpose.
В учениях были задействованы 5,5 тыс. военнослужащих из 16 стран. В районе Хоэнфельс, в Баварии солдаты имитировали самолеты противника с помощью своих систем ПВО Avenger.
В результате учений было сбито 15 условных самолетов противника.
Второй этап учений пройдет в немецком городе Графенвер с 13 по 25 января 2019 года.
В конце ноября замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО под видом учений собирает войска на границе России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году Удар молнии в истребитель F-18 кувейтских ВВС попал на видео Стало известно, кто попал под новые российские санкции против Украины
Армия , Оружие , Александр Фомин , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании31
Россию обвинили в подготовке химатаки в Донбассе119
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию324
Песков высказался об объединении России и Белоруссии245
Тесака осудили за «Оккупай-наркофиляй»3
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:13
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании
Происшествия Криминал
00:58
Украинцы отреагировали на крымский забор
В мире Украина
00:08
«Свинья в апельсинах»: Юдашкина отчитали за Пугачеву
Шоу-бизнес Статьи
01:02
Россию обвинили в подготовке химатаки в Донбассе
В мире
Во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов»
В мире Европа
00:30
Подобрала попутчика и пропала
Происшествия Статьи
01:37
Украинцы перестали гордиться Майданом
В мире Украина
02:49
Песков высказался об объединении России и Белоруссии
Политика
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение