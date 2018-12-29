Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радиоактивное цунами: российский «Посейдон» назвали машиной Судного дня 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Как сообщает британское издание Daily Express, российскую разработку уже назвали "машиной Судного дня". Сделал это бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон.
"Россия разрабатывает разрушительную "машину Судного дня", которая может уничтожить крупные города США. Взрыв российского ядерного дрона может вызвать 300-футовое радиоактивное цунами, направленное на береговую линию США", — говорится в публикации.
И хотя в интервью телеканалу Fox News Кристиан Уитон сказал, что вода может поглотить часть энергии, он признал, что взрыв все же создаст опасную по мощи волну, которая к тому же будет нести радиацию.
Сообщается, что подводные беспилотники могут быть вооружены как обычными боеголовками, так и ядерными зарядами мощностью в две мегатонны. Между тем аналитики из Пентагона считают, что такое оружие может нести заряды мощностью в десятки мегатонн и уничтожать военно-морские базы и целые города.
Такие беспилотные аппараты в НАТО получили кодификацию Kanyon. Отмечается, что они способены передвигаться в океане практически бесшумно со скоростью до 70 узлов.
"Бесшумные маневры под водой означают, что "Посейдон" может незаметно приблизиться к берегу и устроить Армагеддон", — говорится в публикации.
По мнению физика Рекса Ричардсона, давшего интервью Business Insider, подводный взрыв ядерного беспилотника способен вызвать цунами, сравнимое по разрушительной силе с тем, которое обрушилось на Японию в 2011 году. Но при этом дополнительной угрозой станет еще и радиация.
Напомним, ранее стало известно о начале подводных испытаний российского беспилотника "Посейдон". Они проводятся в морской акватории, защищенной от разведывательных средств вероятного противника.
Российская Газета: последние новости
National Interest высмеял визит корабля ВМС Великобритании в Одессу В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины Вооруженные силы Германии пополнятся иностранцами
Комментарии16
Армия , Оружие , Пентагон , Госдеп США , НАТО , Fox News , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании17
Россию обвинили в подготовке химатаки в Донбассе63
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию305
Песков высказался об объединении России и Белоруссии208
Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев10
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:13
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании
Происшествия Криминал
00:58
Украинцы отреагировали на крымский забор
В мире Украина
00:08
«Свинья в апельсинах»: Юдашкина отчитали за Пугачеву
Шоу-бизнес Статьи
01:02
Россию обвинили в подготовке химатаки в Донбассе
В мире
Во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов»
В мире Европа
00:30
Подобрала попутчика и пропала
Происшествия Статьи
01:37
Украинцы перестали гордиться Майданом
В мире Украина
02:49
Песков высказался об объединении России и Белоруссии
Политика
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение