Турецкая тяжелая военная техника концентрируется у границы с Сирией. Об этом сообщило в субботу Anadolu.
По его данным, колонны с танками, гаубицами и бронеавтомобилями направились из западных провинций республики в сторону границы.
Президент Турции 12 декабря сообщил о намерениях начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований "Силы народной самообороны" и партии "Демократический союз", которые Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана. До этого Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, а также оккупирован населенный курдами регион Африн.
Эрдоган 19 декабря заявил, что ВС Турции завершили подготовку к возможной операции в Сирии. Однако после объявленного президентом США Дональдом Трампом 19 декабря решения начать вывод американских войск из Сирии в Анкаре сообщили, что этот шаг Вашингтона заставил подождать с проведением операции.