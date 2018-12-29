СМИ: Турция стягивает военную технику к границе с Сирией

Турецкая тяжелая военная техника концентрируется у границы с Сирией . Об этом сообщило в субботу Anadolu.

По его данным, колонны с танками, гаубицами и бронеавтомобилями направились из западных провинций республики в сторону границы.

Президент Турции 12 декабря сообщил о намерениях начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований "Силы народной самообороны" и партии "Демократический союз" , которые Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана . До этого Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, а также оккупирован населенный курдами регион Африн.