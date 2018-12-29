В ДНР обвинили ВСУ в нарушении перемирия 

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв посёлок к северу от Донецка.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В 12:30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от населённого пункта Пески к населённому пункту Жабичево, применялось стрелковое оружие», — заявили в представительстве.
Ранее контактная группа утвердила режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали договорённости о новогоднем перемирии в Донбассе.