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США останутся в Афганистане 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пока не отдавал приказа о выводе войск из Афганистана, заявил представитель Белого дома Гарретт Маркис. Его слова передает Bloomberg.
«Он не давал установку о прекращении военного присутствия Соединенных Штатов в Афганистане и не отдавал приказ Пентагону начать вывод войск», — сказал он.
Макрис опроверг сообщения о планах американского лидера по сокращению присутствия в Афганистане. Пентагон якобы собирался вернуть домой семь тысяч солдат. 21 декабря передавалось, что военные должны будут покинуть страну в течение нескольких недель. Отмечалось однако, что Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу.
19 декабря стало известно о выводе американских военных из Сирии. Тогда же глава Белого дома объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в стране.
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Армия , Войска , США , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , Bloomberg , Афганистан
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