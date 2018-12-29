Покидающие Сирию американские войска решили оставить оружие курдам

Среди прочего, речь идет о бронетехнике и противотанковых ракетах. В случае положительного решения вопроса это вызовет гнев у Турции , которая считает террористами и опасается усиления курдских движений.

Позднее представитель Минобороны США заявил агентству РИА Новости, что комментировать какую-либо информацию о местонахождении или перемещении американского оружия и военного оборудования после вывода контингента США из Сирии неуместно.

28 декабря представитель автономной курдской администрации Джейхан Ахмед заявил, что курды договорились с сирийской армией о введении войск на все северные территории Сирии, включая восточный берег реки Евфрат. По его словам, «Демократические силы Сирии» сотрудничают с официальным Дамаском, чтобы «преградить путь Турции».