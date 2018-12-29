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Де Мистура рассказал, чем опасен вывод войск США из Сирии 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: © REUTERS / Courtesy Matthew Crane/U.S. Army
Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.
"Подобный риск существует, и в особенности в том случае, если не будет найдено инклюзивное политическое решение", — заявил де Мистура.
Спецпосланник отметил, что вывод войск пройдет особенно тяжело для курдов, и добавил, что нельзя забывать о том, что "курды — очень важный компонент в Сирии, который нельзя ни в коем случае игнорировать".
При этом де Мистура отметил, что США могут продолжить принимать участие в вопросе сирийского урегулирования на дипломатическом уровне.
Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с СДС контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии7
Армия , Дональд Трамп , ООН , Исламское государство , Администрация США , Сирия , США
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