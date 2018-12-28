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Минобороны примет участие в пяти нацпроектах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Национальные проекты включают строительство дорог, инфраструктуры, очистку воды.
Министерство обороны РФ примет участие в пяти национальных проектах, которые предполагают в том числе строительство дорог и очистку воды. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
«Первый — это автомобильные дороги и безопасность, по этому проекту у нас паспорт утвержден, выделено 5,6 миллиарда рублей», — сказал Булгаков.
По словам Булгакова, по данному проекту уже проводятся аукционные торги по закупке техники и материальных средств. Как рассказал замминистра, в рамках этого проекта будет построено более 500 километров дорог, в том числе подъездные пути к воинским частям и гарнизонам.
Кроме того, ведомство принимает участие в ряде подпроектов проекта «Большая экология», которые связаны с очисткой воды и водоканализационного хозяйства.
Булгаков отметил, что еще два проекта касаются развития транспортной инфраструктуры и цифровой экономики. "Средства есть, и после Нового года начнем реализовывать", — добавил замминистра.
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Армия , Министерство обороны
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