Минобороны примет участие в пяти нацпроектах

Национальные проекты включают строительство дорог, инфраструктуры, очистку воды.

Министерство обороны РФ примет участие в пяти национальных проектах, которые предполагают в том числе строительство дорог и очистку воды. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Первый — это автомобильные дороги и безопасность, по этому проекту у нас паспорт утвержден, выделено 5,6 миллиарда рублей», — сказал Булгаков.

По словам Булгакова, по данному проекту уже проводятся аукционные торги по закупке техники и материальных средств. Как рассказал замминистра, в рамках этого проекта будет построено более 500 километров дорог, в том числе подъездные пути к воинским частям и гарнизонам.

Кроме того, ведомство принимает участие в ряде подпроектов проекта «Большая экология», которые связаны с очисткой воды и водоканализационного хозяйства.

Булгаков отметил, что еще два проекта касаются развития транспортной инфраструктуры и цифровой экономики. "Средства есть, и после Нового года начнем реализовывать", — добавил замминистра.