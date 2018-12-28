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Военный эксперт назвал главную особенность «Авангарда» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Крылатый блок «Авангарда» способен маневрировать в плотных слоях атмосферы, что позволяет ему преодолевать любую систему ПРО  Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал главное отличие «Авангарда». По его словам, разделение данной ракеты-носителя и полезной нагрузки происходит на гораздо более ранней стадии. У обычных межконтинентальных баллистических ракет этот процесс осуществляется на высоте 1200-1500 километров над поверхностью Земли.
«”Авангард” отделяет полезную нагрузку на гораздо меньших высотах, поскольку он идет по настильной траектории и может уже снимать, отделять боевую нагрузку на высотах, немного превышающих сотню километров. После этого планирующий гиперзвуковой маневрирующий блок идет на низких высотах», — отметил Мураховский в ток-шоу «Открытый эфир».
На высоте 70-100 километров блок может лететь несколько тысяч километров до своей цели. Одновременно с этим он осуществляет маневр по направлению и высоте.
«Время реакции в этом случае систем ПРО, даже если они его обнаруживают, максимум должно составлять 15-20 секунд, что абсолютно нереалистично», — добавил эксперт.
Испытания ракетного комплекса «Авангард» прошли 26 ноября. На них присутствовали Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. На испытаниях крылатый блок показал скорость в 27 махов.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Виктор Мураховский , Владимир Путин , Журнал "Арсенал отечества"
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