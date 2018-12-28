Рим отложил проект по созданию «итальянского Пентагона»

Правительство Италии сократило расходы на осуществление ряда проектов, связанных с обороной, и, в частности, отложило создание "итальянского Пентагона ", заявил в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

Премьер назвал себя патриотом и выразил полную поддержку со стороны своего кабинета вооруженным силам Италии, в том числе в деле осуществления ими военных миссий за рубежом.

"Что касается военных расходов, мы сохранили примерно полмиллиарда евро за счет приостановки некоторых проектов в области вооружений. Кроме того, мы сократили расходы, отложив создание так называемого "итальянского Пентагона". Если я правильно помню, на этот проект были запланированы инвестиции в размере примерно 1,5 миллиарда евро. Мы сочли, что создание такой центральной структуры, в которой логистически должно было быть размещено все руководство вооруженных сил, не имеет столь важного стратегического характера", — сказал премьер-министр.

Конте также затронул вопрос о закупке для вооруженных сил Италии истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. По его словам, данный вопрос сейчас находится в стадии "технической оценки" со стороны министра обороны Элизабетты Трента и руководства вооруженных сил, после завершения которой будет принято окончательное решение.

"Отмечу, что наше правительство не потратило на F-35 ни одного евро", — подчеркнул Конте. Он также напомнил, что соглашение о производстве и закупках этих военных самолетов имеет особый, рамочный характер, которые предоставляет "известную гибкость". Фактически речь идет о том, что Италия сможет закупать F-35 по мере возникновения такой необходимости.

В июле Трента в одной из популярных телепрограмм заявила, что Италия намерена отказаться от дальнейшей закупки F-35. По информации местных СМИ, в ВВС Италии уже поступили первые такие самолеты. Долгосрочная программа их производства и закупки подразумевает 90 F-35, из которых восемь уже были заказаны в апреле незадолго до истечения срока полномочий предыдущего правительства Италии.