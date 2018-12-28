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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М провел первый полет 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М начал проходить заводские летные испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Первый модернизированный Ту-22М3М в пятницу с аэродрома авиазавода им. Горбунова в Казани совершил первый полет. Этим полетом начались заводские летные испытания новейшего ракетоносца», — сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что самолет проводил полет без вооружения, сам полет был непродолжительным.
Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что серийное производство бомбардировщика начнется в ближайшее время
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Армия , Оружие , Алексей Криворучко , ИТАР-ТАСС
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