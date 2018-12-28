Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М провел первый полет

Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М начал проходить заводские летные испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый модернизированный Ту-22М3М в пятницу с аэродрома авиазавода им. Горбунова в Казани совершил первый полет. Этим полетом начались заводские летные испытания новейшего ракетоносца», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что самолет проводил полет без вооружения, сам полет был непродолжительным.