Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа по Израилю , сообщили израильские военные.

Информации о пострадавших в первом за полтора месяца обстреле не поступало.

"Зафиксирован один пуск из сектора Газа по израильской территории", — сказано в сообщении армейской пресс-службы.

Обстрелу предшествовали очередные столкновения жителей анклава с израильскими войскам, в которых, по данным местных медиков, погиб один и были ранены пятеро палестинцев.

Боевики воздерживались от ракетных пусков с 13 ноября, когда посредничество Египта остановило обмен ударами, рекордный по интенсивности за последние четыре года. Тогда за сутки боевики выпустили свыше 460 реактивных снарядов и мин, на которые израильтяне ответили ударами по 160 целям в секторе Газа.