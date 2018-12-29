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Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа 

РИА Новости + ещё 13
Фото: © AP Photo / Dan Balilty
Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа по Израилю, сообщили израильские военные.
Информации о пострадавших в первом за полтора месяца обстреле не поступало.
"Зафиксирован один пуск из сектора Газа по израильской территории", — сказано в сообщении армейской пресс-службы.
Обстрелу предшествовали очередные столкновения жителей анклава с израильскими войскам, в которых, по данным местных медиков, погиб один и были ранены пятеро палестинцев.
Боевики воздерживались от ракетных пусков с 13 ноября, когда посредничество Египта остановило обмен ударами, рекордный по интенсивности за последние четыре года. Тогда за сутки боевики выпустили свыше 460 реактивных снарядов и мин, на которые израильтяне ответили ударами по 160 целям в секторе Газа.
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Армия , Израиль
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