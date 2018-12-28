При постройке главного храма ВС будут использовать оружие вермахта

Элементы трофейного оружия вермахта, хранящегося на складах Вооруженных Сил России , будут использованы при строительстве главного храма ВС РФ в честь победы в Великой Отечественной войне, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

"Для выплавки отдельных составляющих (ступени и другое) возводимого на добровольные пожертвования главного храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на складах Вооруженных Сил", — заявил он.

По его словам, речь идёт о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения, не представляющих к настоящему времени никакой уникальности, исторической или военной ценности.

Отмечается, что на военных складах Минобороны России сохраняется достаточное количество трофейного вооружения и боеприпасов различных стран, начиная ещё с Первой мировой войны.