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При постройке главного храма ВС будут использовать оружие вермахта 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Минобороны
Элементы трофейного оружия вермахта, хранящегося на складах Вооруженных Сил России, будут использованы при строительстве главного храма ВС РФ в честь победы в Великой Отечественной войне, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Для выплавки отдельных составляющих (ступени и другое) возводимого на добровольные пожертвования главного храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на складах Вооруженных Сил", — заявил он.
По его словам, речь идёт о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения, не представляющих к настоящему времени никакой уникальности, исторической или военной ценности.
Отмечается, что на военных складах Минобороны России сохраняется достаточное количество трофейного вооружения и боеприпасов различных стран, начиная ещё с Первой мировой войны.
"Поэтому заявления отдельных деятелей, выступающих с позиций "радетелей" сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось главному храму Вооруженных Сил, вызывают, к сожалению, недоумение", — добавил Конашенков.
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Комментарии
Армия , Игорь Конашенков , Министерство обороны
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