The National Interest (США): Королевские ВМС послали России сигнал в Черном море (правда, какой-то слабенький)

The National Interest (США) . Судно британских ВМС «Эхо» прибыло в украинские воды в начале декабря. Его присутствие в регионе британцы назвали предупреждение президенту России. Но «Эхо» — научное судно, а не военный корабль, оно вооружено даже легче, чем два украинских катера, арестованных российскими войсками. Похоже на пустышку, а не подлинную демонстрацию силы, заключает автор

Многоцелевое гидрографическое судно британских ВМС «Эхо» длиной свыше 90 метров прибыло в украинские воды в начале декабря.

«Доколе Украине угрожает российская агрессия, она может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании», — сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson).

«Эхо» прибыло спустя несколько недель после того, как российские силы безопасности незаконно захватили три судна украинских ВМС, пытавшихся пройти через узкий пролив, соединяющий Черное море с меньшим по размеру Азовским — этот пролив контролирует Россия

«Российские силы стремятся превратить Азовское море во внутренний водоем, отрезать восточные порты Украины и укрепить позиции Москвы в Крыму», — объяснил Деймон Уилсон (Damon Wilson), исполнительный вице-президент аналитического центра Атлантический совет.

Во время своего визита на «Эхо» в порту Одессы, Уильямсон охарактеризовал присутствие исследовательского судна в регионе как предупреждение президенту России Владимиру Путину

«Тем самым мы говорим России и президенту Путину: вы не можете бесконечно действовать без оглядки на международные обязательства и нормы мирового права», — сообщил Уильямсон.

Но «Эхо» — это научное судно, а не военный корабль передовой линии. Его главная задача — составление и уточнение карты морского дна. Его вооружение строго оборонительное — две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов.

Таким образом, «Эхо» вооружено даже легче, чем два украинских катера, захваченных российскими войсками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Российские суда заблокировали украинским кораблям проход через пролив при поддержке штурмовиков и вертолетов.

На украинские катера и сопровождающий их буксир высадился российский спецназ и арестовал их экипажи. 24 украинских моряка все еще находятся под стражей в России и, возможно, будут приговорены к длительному тюремному заключению.

Черное море для военных кораблей небезопасно. Российские боевые самолеты регулярно тревожат иностранные суда, проводя ложные атаки на большой скорости и низкой высоте.

Когда эсминец «Дункан» прибыл в Черное море в начале 2018 года, он подвергся демонстрации силы со стороны российских войск, которую капитан назвал беспрецедентной. Сначала 150-метровый «Дункан» сопровождал российский эсминец. Позже к кораблю приблизились 17 бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35.

Позывные с «Дункана» их пилоты проигнорировали, продолжая маневрировать вблизи корабля.

«По всей видимости, «Дункан" — первое судно за последнюю четверть века, которому выдалось испытать рейд такого масштаба», — отозвался британский коммодор Майк Атли (Mike Utley).

В отличие от «Эха», «Дункан» может за себя постоять. Он может похвастаться сложной сенсорной системой и ракетным вооружением, в том числе ракетами «Астер» класса «вода-воздух» и противокорабельными ракетами «Гарпун».

Но таких мощных военных кораблей, как «Дункан», в Великобритании наперечет. Спустя десятилетия масштабных сокращений военного бюджета, на вооружении у Королевского флота осталось лишь 19 эсминцев и фрегатов. В случае необходимости, в кратчайшие сроки может быть развернута лишь малая их часть.

Правительственный советник по национальной безопасности Марк Седвилл (Mark Sedwill) в мае 2018 года заявил, что Королевскому флоту, вероятно, не хватит кораблей даже для сопровождения двух новых авианосцев, и ему придется полагаться на ВМС союзников, чтобы защитить их в случае конфликта.

В новой военной стратегии Лондона, которая вышла в декабре 2018 года, флот обещано сохранить, но не расширить.

Несоответствие между политической решимостью Запада и растущей российской угрозой часто приводит к «пустышкам» вместо подлинной демонстрации силы. 6 декабря 2018 года ВВС США направили один из своих разведывательных самолетов OC-135 на Украину по запросу Киева.

«Этот полет рассчитан на то, чтобы подтвердить верность США Украине и другим странам-партнерам», — заявил Пентагон.

На деле же OC-135 пролетел по глубокому тылу Украины, тщательно избегая конфронтации с российскими и пророссийскими силами вдоль границы Украины с Крымом, а также в Донбассе на востоке страны.

«Над спорными районами они не летали», — заявил Стеффан Уоткинс (Steffan Watkins), независимый эксперт по безопасности и аналитик визуальной информации. «Я полагаю, что это был учебный полет, который хорошенько раздули и приукрасили, чтобы публика восприняла его как „сигнал" России“.

Как демонстрации силы развертывание „Эха“ ничуть не сильнее. Но Лондон уже пообещал, что на этом не остановится. Министерство обороны пообещало в январе и феврале 2019 года направить на Украину моряков, морских пехотинцев и солдат британской армии для помощи в подготовке украинских войск.