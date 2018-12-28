Германия резко сократила экспорт оружия в 2018 году

По итогам 2018 года экспорт вооружений из Германии резко сократился; так, по состоянию на 13 декабря, Берлин поставил за рубеж оружия и других военных товаров на сумму в 4,62 млрд евро, сообщило министерство экономики страны.

Отмечается, что Германия уже третий год подряд сокращает экспорт оружия. В последний раз рост фиксировался в 2015 году. Тогда рекордный показатель составлял 7,86 млрд евро.

По данным министерства экономики Германии, лидером по закупкам немецкого оружия является Алжир (802 млн евро), на втором месте — США (506 млн евро), далее следуют Австралия (432 млн евро) и Саудовская Аравия (416 млн евро).

При этом германское правительство решило полностью прекратить поставки вооружений, в том числе уже одобренные, Саудовской Аравии на фоне жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

Напомним, согласно докладу о положении военного производства и экспорта в мире, опубликованного Стокгольмским институтом исследования проблем мира (СИПРИ), Россия вышла на вторую после Соединенных Штатов позицию по продаже вооружений, впервые потеснив британские фирмы.