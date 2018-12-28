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Германия резко сократила экспорт оружия в 2018 году 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам 2018 года экспорт вооружений из Германии резко сократился; так, по состоянию на 13 декабря, Берлин поставил за рубеж оружия и других военных товаров на сумму в 4,62 млрд евро, сообщило министерство экономики страны.
Показатель аналогичного периода 2017-го составил 6,24 млрд евро, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
Отмечается, что Германия уже третий год подряд сокращает экспорт оружия. В последний раз рост фиксировался в 2015 году. Тогда рекордный показатель составлял 7,86 млрд евро.
По данным министерства экономики Германии, лидером по закупкам немецкого оружия является Алжир (802 млн евро), на втором месте — США (506 млн евро), далее следуют Австралия (432 млн евро) и Саудовская Аравия (416 млн евро).
При этом германское правительство решило полностью прекратить поставки вооружений, в том числе уже одобренные, Саудовской Аравии на фоне жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогджи.
Напомним, согласно докладу о положении военного производства и экспорта в мире, опубликованного Стокгольмским институтом исследования проблем мира (СИПРИ), Россия вышла на вторую после Соединенных Штатов позицию по продаже вооружений, впервые потеснив британские фирмы.
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Армия , В мире , Европа , Минэкономразвития , ИА DPA , Deutsche Welle , Германия
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