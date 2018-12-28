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Расчеты С-400 отразили авиаудар условного противника в Сибири 

ТК «Звезда» + ещё 2 4 часа назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Комплексы С-400 прикрывали ЗРПК «Панцирь-С1» — зенитчики уничтожили более 40 разных целей.
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» ракетного полка Центрального военного округа успешно прошли учения и отразили удар ракетно-авиационный удар условного противника.
По наземной инфраструктуре Новосибирской области условный противник хотел нанести удар с авиации. Дежурные расчетов С-400 вовремя отреагировали и поразили «противника» электронными пусками ракет, сообщает пресс-служба ЦВО.
Комплексы С-400 прикрывали ЗРПК «Панцирь-С1» — зенитчики уничтожили более 40 разных целей.
С-400 «Триумф» создан для поражения современных средств воздушного нападения, но может применяться и для ликвидации наземных объектов.
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