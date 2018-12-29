NI восхитился российской стратегией модернизации боевых самолетов

Современная российская стратегия модернизации военно-воздушного флота, связанная с улучшением характеристик самолетов советской эпохи, показывает отличный результат, пишет National Interest.

Такой, казалось бы странный подход, позволяет России экономить значительные средства, а также в короткие сроки получать самые современные и боеспособные самолеты.

В качестве примера успешности этой стратегии издание приводит российский бомбардировщик Ту-22М3М, который сильно похож на старый советский Ту-22, но по своим характеристикам является современной "смертоносной" машиной, серийное производство которой намечено уже на следующий год.

В вопросе модернизации этого самолета Россия сделала выбор в пользу половинчатого решения: он сохранит дизайн своего предшественника, но все оборудование будут полностью заменено, отмечает издание.

На Ту-22М3М установят абсолютно новую систему бортового радиоэлектронного оборудования. Изменения включают интеграцию навигационной системы ГЛОНАСС, цифрового бортового интерфейса и средств радиоэлектронного противодействия (РЭБ).

Кроме того, добавляет National Interest, этот самолет будет обладать расширенным комплексом вооружений, в частности, его оснастят современной противокорабельной ракеты X-32 вместо устаревшей X-22. Новая ракета обладает большей эффективной дальностью и более высокой скоростью полета, а также имеет дополнительную защиту от помех в виде интегрированной инерциальной навигационной системы.

Издание подчеркивает, что российская стратегия модернизации военно-воздушного флота проявляется и на других версиях самолетов — от самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У до стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2, что придает уверенность российским вооруженным силам и позволяет им постоянно поддерживать высокую боеготовность.