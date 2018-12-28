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NI высмеял военный «сигнал» западных стран для России в Черном море 

РИА Новости 9 минут назад
В начале декабря в порт в Одессе прибыл корабль британских ВМС "Эхо", который призван стать ответом на "агрессивные действия" России в Черном море, пишет National Interest.
"Эхо" прибыл на Украину спустя несколько недель после инцидента в Керченском проливе, в ходе которого три корабля ВМС Украины нарушили границу России. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате весь экипаж кораблей был задержан, в отношении них в России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Однако, как отмечает издание, "Эхо" — это многоцелевой гидрографический корабль, который может выполнять лишь научные задачи, в частности, составлять и уточнять карты морского дна. Все его вооружение — это две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов. Таким образом, корабль вооружен даже легче, чем украинские катера, арестованные российскими пограничниками.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявлял, что прибытие этого корабля в Черное море является предупреждением для России, а также означает, что Украина "может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании". Однако возможность этого корабля, лишенного тяжелого вооружения, противостоять массированной атаке, представляется сомнительной, подчеркивает издание.
National Interest добавляет, что этот пример является не единственным случаем "поддержки" Украины. Несоответствие между политической решимостью Запада и растущей "российской угрозой" часто приводит к "пустышкам" вместо подлинной демонстрации силы.
В частности, издание приводит в пример полет в начале декабря разведывательного самолета ВВС США OC-135 над Украиной по запросу Киева. Как заявляли в Пентагоне, этот полет "рассчитан на то, чтобы подтвердить верность США Украине и другим странам-партнерам". На самом же деле, самолет пролетел по глубокому тылу Украины на далеком расстоянии от Донбасса и Крыма.
"Над спорными районами они не летали. Я полагаю, что это был учебный полет, который хорошенько раздули и приукрасили, чтобы публика восприняла его как «сигнал" России", — приводит издание слова Стеффана Уоткинса, независимого эксперта по безопасности и аналитика визуальной информации.
National Interest подчеркивает, что прибытие корабля "Эхо" на Украину выглядит примерно также "устрашающе". Однако министерство обороны Великобритании собирается продолжить оказывать поддержку Украине, и намерено направить туда в 2019 году своих военных для помощи в подготовке украинских войск.
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Комментарии1
Армия , Видео , В мире , Пентагон
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