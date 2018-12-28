National Interest высмеял визит корабля ВМС Великобритании в Одессу

Отправленный в Черное море корабль британского Королевского флота HMS Echo по задумке должен был стать "посланием", предупреждающим Россию , что Запад готов оказать поддержку Украине . Однако этот сигнал оказался довольно слабым, констатировало американское издание The National Interest.

Посещая HMS Echo в порту Одессы, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон охарактеризовал присутствие судна в регионе как предупреждение руководству России.

Проблема в том, что данный корабль — это исследовательское гидрографическое судно, максимум способное на ведение разведывательной деятельности. Вооружение — две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов — строго оборонительное. Это меньше, чем было в распоряжении двух катеров ВМС Украины, которые в конце ноября попытались без согласования пройти через Керченский пролив и были задержаны.

Также автор статьи напомнил, что западным военным кораблям находиться в Черном море в целом довольно неуютно. К примеру, в этом году показательный инцидент произошел с британским эсминцем HMS Duncan. Его встретили сразу 17 боевых российских самолетов: истребители Су-27, фронтовые бомбардировщик Су-24М и истребители Су-30. Они, по сообщениям британских СМИ, совершали пробные заходы на атаку, продолжительное время проводили облеты корабля "на опасном расстоянии ". И это при том, что Duncan вооружен не в пример серьезнее, чем HMS Echo.