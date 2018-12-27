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Германия собралась набирать в армию иностранцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Германские военные разрабатывают планы по набору в армию граждан других стран Европы, сообщают СМИ.
Министр обороны Урсула фон дер Лейен планирует вербовать граждан Польши, Италии и Румынии, передает Reuters со ссылкой на опубликованный журналом Der Spiegel документ министерства.
Согласно этим данным, в Германии на данный момент живут около 255 тыс. поляков, 185 тыс. итальянцев, 155 румын в возрасте от 18 до 40 лет. В случае, если хотя бы 10% из них будут заинтересованы в службе в Бундесвере, это могло бы пополнить ряды военнослужащих ФРГ на 50 тыс. человек.
В документе не раскрывается, будут ли служить завербованные иностранцы вместе с немцами, или же это будет иностранный легион.
По той же информации, минобороны страны планирует ограничить потенциальных призывников теми, кто проживает в Германии несколько лет и свободно говорит по-немецки.
Отмечается, что Бундесвер активизировал усилия по расширению количества военнослужащих после присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2017 году Германия заявляла, что планирует нарастить численность военнослужащих со 179 до 198 тыс. человек.
Ранее СМИ сообщали о планах Бундесвера об увеличении состава вооруженных сил страны на 5 тыс. человек к 2025 году.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Spiegel , Reuters , Германия , Италия , Польша , Румыния
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