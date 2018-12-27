Германия собралась набирать в армию иностранцев

Германские военные разрабатывают планы по набору в армию граждан других стран Европы, сообщают СМИ.

Согласно этим данным, в Германии на данный момент живут около 255 тыс. поляков, 185 тыс. итальянцев, 155 румын в возрасте от 18 до 40 лет. В случае, если хотя бы 10% из них будут заинтересованы в службе в Бундесвере, это могло бы пополнить ряды военнослужащих ФРГ на 50 тыс. человек.

В документе не раскрывается, будут ли служить завербованные иностранцы вместе с немцами, или же это будет иностранный легион.

По той же информации, минобороны страны планирует ограничить потенциальных призывников теми, кто проживает в Германии несколько лет и свободно говорит по-немецки.

Отмечается, что Бундесвер активизировал усилия по расширению количества военнослужащих после присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2017 году Германия заявляла, что планирует нарастить численность военнослужащих со 179 до 198 тыс. человек.

Ранее СМИ сообщали о планах Бундесвера об увеличении состава вооруженных сил страны на 5 тыс. человек к 2025 году.