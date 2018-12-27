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Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Из-за угрозы российского вторжения на территорию Украины со стороны акватории Азовского моря в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующих в Операции объединенных сил (ООС, пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), была создана группировка противодесантной обороны. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал командующий ООС Сергей Наев.
«С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря объединенными силами проведен целый комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны на данном участке, повышению уровня боеспособности частей и подразделений, оперирующих на данном направлении», — сообщил Наев, отметив, что на данный момент в военном отношении украинская часть побережья Азовского моря надежно защищена.
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Командующий ООС также сообщил, что задачей группировки противодесантной обороны было обозначено усиление охраны украинского Приазовья. Крупнейший город, расположенный на побережье — Мариуполь — сейчас надежно защищен и с суши, и с моря, и воздуха, подчеркнул Наев.
25 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал «третьей волной оккупации» Украины со стороны России инцидент, произошедший в районе Керченского пролива месяцем ранее.
«Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя», — объяснил генпрокурор. Луценко предположил, что следующей «целью» РФ может стать Черное море.
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Комментарии24
Армия , Юрий Луценко , Интерфакс
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