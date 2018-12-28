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Косово обзавелось армией 

Lenta.ru + ещё 13 53 минуты назад
Фото: Laura Hasani / Reuters
Глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подписал закон о создании государственной армии. Об этом он сообщил в своем Facebook.
«Спустя 10 лет после объявления независимости и 20 лет после освобождения мы создаем свою армию, на основе которой будем отстаивать свою честь, безопасность и благосостояние», — написал он. Тачи также отметил, что стране «удалось преодолеть столетие принижений и доказать, что у Косово есть будущее в составе Европы».
14 декабря парламент страны проголосовал за создание регулярной армии в пять тысяч человек. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич до этого заявляла, что такое решение может спровоцировать военное вторжение со стороны Белграда. В НАТО осудили шаг косовских властей.
В конце сентября президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние боевой готовности из-за обострения ситуации на севере Косово. В начале октября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве Вучич пожаловался на многочисленные провокации, с которыми сталкивается Белград.
Силы безопасности Косово (СБК) были созданы в январе 2009 года, спустя чуть менее года после провозглашения независимости республики. Их задействовали в ограниченном числе миссий для оказания помощи международным силам под руководством НАТО. Сохранение суверенитета Косово не входило в задачи СБК, а военную форму и машины им жертвовали США.
В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался это признать. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года.
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Комментарии
Армия , В мире , Европа , Владимир Путин , НАТО
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