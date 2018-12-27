Танк с окнами: легендарный Т-55 освоил новую специальность

Советский Т-55 пригодился в Алжире для создания специальной машины нового типа. Речь идет о ходовом тренажере для подготовки механиков-водителей.

Со старого танка сняли башню с вооружением, а вместо нее установили специальную кабину с окнами. Машина оборудована всем необходимым для повышения качества учебного процесса, например, инструктор имеет возможность переключения управления на себя.

Чтобы исключить возможность повреждения дорожного покрытия гусеницами, их снабдили специальными асфальтоходными башмаками.

Высокий запас хода должны обеспечивать две дополнительные бочки с соляркой.

Оставили также традиционное бревно для самовытаскивания — мало ли куда загонит машину водитель-новичок.

На вооружении алжирской армии продолжает оставаться около 300 танков данной модификации, причем часть из них представлены достаточно продвинутой версией — Т-55АМВ. Они имеют динамическую защиту, систему управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. 100-мм пушка, кроме стрельбы обычными снарядами, также может поражать цели управляемой ракетой 9М117. Мощность двигателя повышена до 620 л.с.

Как предполагается, созданный учебный танк может пригодиться также и для подготовки механиков-водителей более современных машин — Т-72 и Т-90, состоящих на вооружении алжирской армии.

Военные эксперты считают, что подобная техника не помешала бы и российским сухопутным войскам. Это позволит сэкономить ресурс боевых машин нового поколения, поступление которых ожидается в ближайшее время.