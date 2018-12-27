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Видео: Новый летающий танкер РФ показали изнутри 

Российская Газета 45 минут назад
В сети появилось видео наземных испытаний нового самолета-заправщика Ил-78М-90А. Летающий танкер проходит на авиазаводе в Ульяновке финальную стадию наземных испытаний — испытания двигателей во всех режимах.
Суммарная тяга четырех обновленных двигателей гигантского самолета — почти 60 тонн. Все показатели бортовых систем регистрируются оборудованием, установленным в грузовой кабине. Проверяется работа системы аварийного покидания — люка в полу штурманской кабины, — и боковых дверей. Они также могут использоваться для эвакуации летчиков в нештатной ситуации.
— Это новый уровень самолета и новые возможности — в том числе боевые, — удобство эксплуатации. Это уже не стрелочные приборы, хорошо сделали, — похвалил "стеклянную кабину" Ил-78М-90А летчик-испытатель Владимир Иринархов. Его слова приводит телеканал "Звезда".
Благодаря цифровому оборудованию штурманская кабина — она расположена под пилотской, — стала гораздо просторнее, появилась система кругового телеобзора. В грузовой кабине два топливных танка суммарной емкостью в 52 тонны. В воздухе обновленный Ил-78 способен одновременно заправлять три самолета, на земле — четыре.
Новый самолет-заправщик создан на базе глубоко модернизированного Ил-76М-90А. У него иная конструкция крыла, более мощные и экономичные двигатели, усиленное шасси. По сравнению с предшественником дальность полета Ил-78М-90А выросла на 20 процентов, а уровень шума и вредных выбросов приведен к международным нормам. После завершения испытаний Минобороны намерено заказать не менее 14 летающих танкеров.
Российская Газета: последние новости
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Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , ТК "Звезда" , Ульяновка
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