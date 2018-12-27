САУ «Гвоздика» с необычной навесной защитой замечена в Сирии

Сирийские артиллеристы снабдили свою самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" необычной дополнительной защитой. Фотография непривычно выглядящей машины появилась в Twitter.

Чтобы САУ лучше противостояла реактивным гранатам, а также пулям и осколкам, на нее навесили более сотни снарядных гильз наполненных, по всей видимости, песком.

Ранее такая "броня" в Сирии время от времени встречалась лишь на танках Т-72, Т-62 и Т-55. Судя по тому, что экипаж самоходки решил воспользоваться опытом танкистов, такой способ усиления защиты доказал свою эффективность.

2С1 — самая массовая САУ правительственных войск. К началу гражданской войны в сухопутных войсках насчитывалось более 400 единиц такой техники.

"Гвоздика" зарекомендовала себя как простая и надежная боевая машина, обладающая высокой точностью стрельбы.

Основным оружием самоходки является 122-мм нарезная гаубица 2А31. Ее максимальная дальность стрельбы — 15 200 м. Боекомплект более 40 снарядов.

Дизельный двигатель ЯМЗ-238Н с турбонаддувом обладает мощностью 300 л. с. Скорость по шоссе достигает 60 км/ч. Запас хода — 500 км. В экипаж входят 4 человека.