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Морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» возвращается в Новороссийск 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: flot.sevastopol.info
Морской тральщик Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота "Валентин Пикуль" завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и возвращается домой. Об этом сообщает официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.
"В настоящее время экипаж корабля "Валентин Пикуль" завершает прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор, после чего направится в пункт постоянного базирования город Новороссийск", — говорится в сообщении, распространенном Рулевым.
Тральщик выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с августа 2018 года.
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Армия , Валентин Пикуль , Новороссийск
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