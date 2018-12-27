Морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» возвращается в Новороссийск

Морской тральщик Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота " Валентин Пикуль " завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и возвращается домой. Об этом сообщает официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"В настоящее время экипаж корабля "Валентин Пикуль" завершает прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор, после чего направится в пункт постоянного базирования город Новороссийск", — говорится в сообщении, распространенном Рулевым.

Тральщик выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с августа 2018 года.