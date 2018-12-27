Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летные испытания МБР «Сармат» начнутся весной 

Российская Газета + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Во втором квартале 2019 года планируется начать летно-конструкторские испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Запускать ее сначала будут с космодрома Плесецк.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Таким образом получила уточнение информация, ранее озвученная командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым. В середине декабря он заявил, что летные испытания начнутся "в ближайшей перспективе".
Также сейчас стало известно, что в рамках испытания запуски будут производиться и из расположения 62-й ракетной Ужурской дивизии в Красноярском крае. Завершить этот этап работ над суперсовременной МБР планируется в 2020 году. Пока же специалисты заканчивают наземную отработку ракеты, строится необходимая инфраструктура. Напомним, 19 июля нынешнего года Минобороны завершило бросковые испытания МБР.
Российская Газета: последние новости
Границу с Украиной усилили обновленной бронетехникой В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Каракаев , Министерство обороны , РВСН , Плесецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»398
Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель
Границу России с Украиной усилили БТР16
Умер Дмитрий Матвеев39
Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»
Видео
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
00:39
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В мире
01:37
На натовском корабле бунт?
Европа Армия
00:09
Башаров избил новую жену
Шоу-бизнес
02:18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Общество Происшествия
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
00:57
Латвия обнаружила нового российского разведчика
Прибалтика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение