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КП: Золотов рассказал, как стал генералом армии 

Газета.Ru 3 часа назад
Глава Росгвардии Виктор Золотов ответил основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному на вопрос о том, как он стал генералом армии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Он подчеркнул, что в этой ситуации все «очень просто».
"После окончания Академии Генерального штаба я был вначале заместителем главнокомандующего, потом стал главнокомандующим", — заявил Золотов.
Виктор Золотов добавил, что за его спиной " 350 тысяч штыков", и это ответ на все вопросы.
Ранее сообщалось, что глава Росгвардии высказался о задержании на Васильевском спуске.
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Армия , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Военная академия генштаба , Фонд борьбы с коррупцией
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