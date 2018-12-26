КП: Золотов рассказал, как стал генералом армии

Он подчеркнул, что в этой ситуации все «очень просто».

"После окончания Академии Генерального штаба я был вначале заместителем главнокомандующего, потом стал главнокомандующим", — заявил Золотов.

Виктор Золотов добавил, что за его спиной " 350 тысяч штыков", и это ответ на все вопросы.

Ранее сообщалось, что глава Росгвардии высказался о задержании на Васильевском спуске.