КП: Золотов рассказал, как стал генералом армии 

Глава Росгвардии Виктор Золотов ответил основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному на вопрос о том, как он стал генералом армии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Он подчеркнул, что в этой ситуации все «очень просто».
"После окончания Академии Генерального штаба я был вначале заместителем главнокомандующего, потом стал главнокомандующим", — заявил Золотов.
Виктор Золотов добавил, что за его спиной " 350 тысяч штыков", и это ответ на все вопросы.
Ранее сообщалось, что глава Росгвардии высказался о задержании на Васильевском спуске.