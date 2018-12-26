«Мы слов на ветер не бросаем». Военный политолог об испытаниях «Авангарда»

"Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", — уточняется в сообщении.

Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель.

Президент РФ поздравил создателей "Авангарда", участников испытаний и оборонное ведомство с отлично проведенной работой.

Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты испытаний.

"Комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком — это уникальное оружие, которое есть только у Российской Федерации. О разработке этого комплекса наш президент объявил в марте в ходе выступления перед Федеральным собранием. И сегодня все еще раз убедились в том, что Россия слов на ветер не бросает, а наши вооруженные силы обладают самым современным оружием", — сказал Андрей Кошкин.

Он отметил, что на сегодняшний день Россия опережает другие страны, в том числе США, в боевом ракетостроении.

"Вот почему, наверное, президент США назначил исполняющим обязанности министра обороны не политика, не военного, а инженера (Патрика Шанахана — ред.). Американцы уже неоднократно признавали, что они серьезно отстают в ракетостроении. А мы наращиваем свой успех, и теперь наши РВСН получают такую модель, которой нет больше ни у кого в мире", — заключил Андрей Кошкин.