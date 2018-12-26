Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы слов на ветер не бросаем». Военный политолог об испытаниях «Авангарда» 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Р-Спорт
Министерство обороны РФ по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", — уточняется в сообщении.
Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель.
Президент РФ поздравил создателей "Авангарда", участников испытаний и оборонное ведомство с отлично проведенной работой.
Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты испытаний.
"Комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком — это уникальное оружие, которое есть только у Российской Федерации. О разработке этого комплекса наш президент объявил в марте в ходе выступления перед Федеральным собранием. И сегодня все еще раз убедились в том, что Россия слов на ветер не бросает, а наши вооруженные силы обладают самым современным оружием", — сказал Андрей Кошкин.
Он отметил, что на сегодняшний день Россия опережает другие страны, в том числе США, в боевом ракетостроении.
"Вот почему, наверное, президент США назначил исполняющим обязанности министра обороны не политика, не военного, а инженера (Патрика Шанахана — ред.). Американцы уже неоднократно признавали, что они серьезно отстают в ракетостроении. А мы наращиваем свой успех, и теперь наши РВСН получают такую модель, которой нет больше ни у кого в мире", — заключил Андрей Кошкин.
О разработке в России комплекса "Авангард" Владимир Путин объявил 1 марта, выступая перед Федеральным собранием. По его словам, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
Последние новости
Норвежец объяснил, почему Запад должен признать Крым российским Россиянка, у которой после удаления груди изъяли детей, уехала Поклонская рассказала о парадоксе в развитии Крыма
Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , НЦУО РФ , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РВСН , ИА Sputnik , Камчатский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина ввела еще одни санкции против России45
Недовольный Лукашенко и другие события дня18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Латвия обнаружила нового российского разведчика45
Российский паспорт могут изменить39
Видео
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
02:18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Общество Происшествия
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
00:57
Латвия обнаружила нового российского разведчика
Прибалтика Армия
04:53
Донбассу предрекли «новый рецидив кровавой бойни»
Конфликты В мире
01:40
Названа дата нападения Украины на Россию
Конфликты Армия
02:44
Порошенко собрался вернуть задержанных моряков
Украина В мире
00:30
Малахов привел в бешенство Макаревича
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение