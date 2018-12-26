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Россия с разработкой «Авангарда» опередила США на 5-6 лет, заявил эксперт 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Р-Спорт
Россия на пять-шесть лет опережает США с разработкой межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком, сообщил в среду РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.
Сегодня РВСН в присутствии Владимира Путина успешно провели испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Программа летных испытаний на этом завершена, в следующем году "Авангард" встанет на вооружение.
"Россия на пять-шесть лет опережает американцев, у которых аналогичное "Авангарду" вооружение находится на стадии проектов. Успешные испытания "Авангарда" дают гарантированное преодоление систем ПРО ", — сказал Сивков.
Первый полк "Авангарда" после испытаний должен заступить на боевое дежурство в Домбаровской дивизии (Оренбургская область), откуда сегодня был произведен пуск.
О разработке в России комплекса "Авангард" Путин объявил 1 марта, выступая перед Федеральным собранием. По его словам, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
В этой связи Счетная палата США констатировала, что Соединенные Штаты пока не обладают противоракетной обороной для защиты от гиперзвукового оружия, в частности, России.
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Комментарии
Армия , Оружие , Константин Сивков , Владимир Путин , Академия геополитических проблем , РВСН , РИА Новости , США
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