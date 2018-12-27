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Украина начнет серийное производство ракет «Ольха» 

Lenta.ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: VoidWanderer / Wikimedia
Президент Украины Петр Порошенко рассказал на заседании СНБО об оборонном заказе на 2019 год. Об этом сообщает ТАСС.
Порошенко утверждает, что в 2019 году Украина начнет серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. Кроме того, украинские военные планируют завершить разработку крылатых ракет «Нептун», предназначенных для поражения морских целей. В течение 2019 года планируется провести их финальные испытания. По мнению украинского президента, ввод в строй этих ракет серьезно укрепит обороноспособность страны.
Кроме того, Порошенко сообщил, что для армии закупят более шести тысяч образцов вооружения, включая минометы, переносные ракетные комплексы, бронетехнику. В распоряжение ВВС поступят новые самолеты, вертолеты и беспилотники, а для флота закупят ракетные и десантные катера.
На заседании СНБО Порошенко также объявил об окончании военного положения на Украине.
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Армия , В мире , Оружие , Украина , Петр Порошенко
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