Украина начнет серийное производство ракет «Ольха»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал на заседании СНБО об оборонном заказе на 2019 год. Об этом сообщает ТАСС.

Порошенко утверждает, что в 2019 году Украина начнет серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. Кроме того, украинские военные планируют завершить разработку крылатых ракет «Нептун», предназначенных для поражения морских целей. В течение 2019 года планируется провести их финальные испытания. По мнению украинского президента, ввод в строй этих ракет серьезно укрепит обороноспособность страны.

Кроме того, Порошенко сообщил, что для армии закупят более шести тысяч образцов вооружения, включая минометы, переносные ракетные комплексы, бронетехнику. В распоряжение ВВС поступят новые самолеты, вертолеты и беспилотники, а для флота закупят ракетные и десантные катера.

На заседании СНБО Порошенко также объявил об окончании военного положения на Украине.