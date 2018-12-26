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Военных наказали за сувениры из колючей проволоки 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Ahn Young-joon / AP
Южнокорейские военные извинились за изготовление сувениров из колючей проволоки с уничтоженного поста на границе с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» в среду, 26 декабря.
Как говорится в заявлении армии, одно из ее подразделений допустило оплошность, несмотря на директиву властей: сохранить обломки ликвидированных пограничных пунктов в качестве исторических и культурных объектов. Военные указали, что прекратили производство и использование сувениров из демилитаризованной зоны. В сообщении также отмечается, что части поста будут впредь использованы в мирных и культурных целях.
Ранее подразделение армии Южной Кореи передало сувениры из проволоки нескольким депутатам от правящей Демократической партии страны, пишет агентство.
В конце октября стало известно, что Северная и Южная Корея разминировали объединенную зону безопасности на границе, которую 42-й президент США Билл Клинтон называл «ужаснейшим местом на планете». Из нее также вывезли все огнестрельное оружие и боеприпасы. После этого стороны уничтожили, в том числе взрывами, по 10 пограничных постов с каждой стороны.
Договоренность о разминировании была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На нем также было решено соединить сеть железных дорог двух государств. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене.
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Комментарии
Армия , Чен Ким , Билл Клинтон , Демократическая партия США , КНДР
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