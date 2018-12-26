Военных наказали за сувениры из колючей проволоки

Южнокорейские военные извинились за изготовление сувениров из колючей проволоки с уничтоженного поста на границе с Северной Кореей . Об этом сообщает агентство «Ёнхап» в среду, 26 декабря.

Как говорится в заявлении армии, одно из ее подразделений допустило оплошность, несмотря на директиву властей: сохранить обломки ликвидированных пограничных пунктов в качестве исторических и культурных объектов. Военные указали, что прекратили производство и использование сувениров из демилитаризованной зоны. В сообщении также отмечается, что части поста будут впредь использованы в мирных и культурных целях.

Ранее подразделение армии Южной Кореи передало сувениры из проволоки нескольким депутатам от правящей Демократической партии страны, пишет агентство.

В конце октября стало известно, что Северная и Южная Корея разминировали объединенную зону безопасности на границе, которую 42-й президент США Билл Клинтон называл «ужаснейшим местом на планете». Из нее также вывезли все огнестрельное оружие и боеприпасы. После этого стороны уничтожили, в том числе взрывами, по 10 пограничных постов с каждой стороны.